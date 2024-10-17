Bloomberg сообщил о тупике с уходом Raiffeisen и UniCredit из России

Этой весной Raiffeisen Bank получил запрос от Европейского Центробанка (ЕЦБ) об ускорении сокращения бизнеса в России. Регулятор потребовал сократить кредиты клиентам к 2026 году на 65% по сравнению с третьим кварталом 2023 года, аналогичное сокращение должно произойти и в части международных платежей. В мае 2024 года глава группы Йоханн Штробль сообщил, что начнет выполнять предписание ЕЦБ в третьем квартале 2024 года.