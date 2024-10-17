Аналитики подсчитали, сколько стоит жилье в 10 минутах ходьбы от метро

В сентябре 2024 года квадратный метр жилья в 10 минутах ходьбы от метро в одном из семи российских городов, где оно есть, в среднем стоил 249,7 тыс. руб. Это на 28% дороже, чем в этих же городах в среднем, следует из подсчетов на данных раздела «Недвижимость» в 2ГИС (есть у РБК).