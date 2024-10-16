Зарплаты управленцев выросли почти вдвое

Чаще всего руководителей ищут в сегменте розничной торговли (11,1 тыс. размещенных вакансий, что соответствует уровню прошлого года), IТ-индустрии (9,1 тыс. вакансий, +17% год к году) и организации, оказывающие услуги бизнесу (8 тыс. вакансий, рост на 4% год к году). Также в числе лидеров по спросу на управленцев — строительный сектор (7,2 тыс. вакансий, +10%), производители товаров народного потребления (7 тыс., соответствует уровню прошлого года), предприятия по производству продуктов питания (6 тыс. вакансий, +6%) и бизнес в логистической отрасли (5,2 тыс., +10%).