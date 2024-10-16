ВТБ оценил среднюю сумму на вкладе у своих клиентов в ₽531 тыс

В 2024 году средний чек одного вклада среди клиентов ВТБ достиг рекордной суммы за последние три года — ₽531 тыс. Об этом в рамках форума Finopolis-2024 сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
В 2022 году основной индикатор денежного рынка в моменте вырос до 20%, но зафиксировался на этом уровне только на пару месяцев, в этом же году ключевая ставка пока ниже, 16−19%, однако такие высокие значения держатся в течение всего года и нельзя исключать ее дальнейший рост, отметил топ-менеджер.
«В такой ситуации, вкладчики стараются все накопленные или свободные средства аккумулировать на депозитах, чтобы максимизировать свою доходность. В этом году мы наблюдаем рекордную сумму среднего чека в сегменте массовой розницы — 531 тысяча рублей», — добавил Горшков.
Центробанк 13 сентября увеличил ключевую ставку на 100 б.п., с 18% до 19% годовых. Решение было принято в связи с сохранением высокого инфляционного давления. При этом регулятор сохранил жесткий сигнал, указав, что «допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании».
Глава ВТБ Андрей Костин рассказал журналистам в кулуарах форума Finopolis-2024 о том, что в 2024 году ключевая ставка может достигнуть 21%. «Спрашивайте Эльвиру Сахипзадовну, я ставкой не рулю. Наши аналитики считают, что она будет примерной такой (21%) в этом году», — сказал Костин. В то же время глава ВТБ допустил повышение ставки в 2025 году до 25%, аргументировав это тем, что «все может быть».
На 16 октября средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. составляет 15,6% годовых, по данным ежедневного индекса FRG100. Это максимальное значение индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года.
Ранее платформа личных финансов «Финуслуги» провела исследование среди своих клиентов, имеющих банковские депозиты, и составила рейтинг регионов по размеру и количеству вкладов. Так, лидером рейтинга российских регионов по среднему объему средств на вкладах стала Москва. «Средний размер накоплений жителей столицы на всех вкладах, размещенных на “Финуслугах”, составил ₽2,29 млн. На втором месте жители Калмыкии — ₽2,04 млн, на третьем — Московской области, где средний объем составил ₽1,96 млн», — отмечают авторы исследования.
Рекордный размер одного депозита среди всех клиентов маркетплейса «Финуслуги» составил ₽14,5 млн, разместил его житель Москвы, а средний размер одного вклада москвича — ₽549,5 тыс.
За основу была взята база вкладчиков платформы личных финансов «Финуслуги» по состоянию на август 2024 года. Данные были обезличены и ранжировались от больших к меньшим. Среднее число вычислялось сложением всех сумм и делением на количество. В расчете использовались данные регионов, где число вкладчиков превышает 100.