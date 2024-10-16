ВТБ оценил среднюю сумму на вкладе у своих клиентов в ₽531 тыс

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал журналистам в кулуарах форума Finopolis-2024 о том, что в 2024 году ключевая ставка может достигнуть 21%. «Спрашивайте Эльвиру Сахипзадовну, я ставкой не рулю. Наши аналитики считают, что она будет примерной такой (21%) в этом году», — сказал Костин. В то же время глава ВТБ допустил повышение ставки в 2025 году до 25%, аргументировав это тем, что «все может быть».