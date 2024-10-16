Володин назвал самую частую жалобу россиян на сферу ЖКХ

С 1 июля 2025 года в России ожидается рост тарифов ЖКХ, их индексация в среднем составит 11,9%, следует из прогноза социально-экономического развития на 2025 год. В Минстрое отметили, что такая мера является «регулярной ежегодной процедурой» и осуществляется «в рамках инфляции». В Федеральной антимонопольной службе пообещали проконтролировать рост тарифов.