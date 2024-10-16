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В Сбере рассказали о «домашнем задании» по исламскому банкингу

В рамках выступления на VI Российском Исламском Экономическом форуме (РИЭФ) старший вице-президент Сбера Олег Ганеев рассказал, как развивается исламский банкинг и какие перспективы есть у этого направления услуг.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Вероника Сапожникова

При банке с 2023 года действует шариатский комитет, члены которого имеют аккредитацию Организации бухучета и аудита исламских финансовых учреждений. Они анализируют каждый продукт перед его выходом на рынок. Ганеев уточнил, что для развития партнерского банкинга Сбер планирует открывать новые офисы.

В России уже действуют три исламских офиса. Первое такое отделение было открыто в Казани в 2022 году, в 2024 году исламские офисы банка появились в Грозном и в Уфе.

С прошлого РИЭФ объем розничного портфеля по исламскому банкингу увеличился в 7 раз, количество сделок составило свыше 21 тысяч. Общий объем пассивов на 11 октября 2024 года Олег Ганеев оценил в 1 884 млн рублей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».