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В посольстве ФРГ рассказали о 1,2 тыс. немецких компаний в РФ

Около 1,2 тыс. компаний с немецким капиталом остаются работать в РФ, заявили «Известиям» в пресс-службе посольства ФРГ в Москве.

Источник: РИА "Новости"

«По данным Российско-германской внешнеторговой палаты, в настоящее время в Российской Федерации действует около 1,2 тыс. компаний с немецким капиталом. Решение остаться или уйти с российского рынка компании принимают сами», — сообщили в диппредставительстве.

По данным Российско-Германской внешнеторговой палаты, до начала спецоперации в 2022 году в РФ работали примерно 3,6 тыс. немецких компаний. В 2011 году их было около 6,3 тыс.

Ранее немецкий телеканал SWR сообщал, что в 2023 году в Россию якобы было доставлено свыше 300 промышленных станков, произведенных на предприятиях Германии.