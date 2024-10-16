В посольстве ФРГ рассказали о 1,2 тыс. немецких компаний в РФ

«По данным Российско-германской внешнеторговой палаты, в настоящее время в Российской Федерации действует около 1,2 тыс. компаний с немецким капиталом. Решение остаться или уйти с российского рынка компании принимают сами», — сообщили в диппредставительстве.
По данным Российско-Германской внешнеторговой палаты, до начала спецоперации в 2022 году в РФ работали примерно 3,6 тыс. немецких компаний. В 2011 году их было около 6,3 тыс.
Ранее немецкий телеканал SWR сообщал, что в 2023 году в Россию якобы было доставлено свыше 300 промышленных станков, произведенных на предприятиях Германии.