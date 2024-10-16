В Минсельхозе исключили госрегулирование цен на сливочное масло

В Минсельхозе отметили, что механизм фиксирования цен на продукты первой необходимости мог бы помочь стабилизировать стоимость сливочного масла. В ведомстве отметили, что постоянно следят за ценами на продукты первой необходимости, в том числе на масло. Для насыщения рынка Минсельхоз увеличивает объемы закупок этого товара из дружественных стран.