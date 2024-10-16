Росстат сообщил о замедлении инфляции

На неделе с 8 по 14 октября подорожали: сливочное масло — на 1,4%, творог — на 1%, сметана — на 0,9%, пастеризованное молоко — на 0,8%, сыры — на 0,7%, макаронные изделия — на 0,6%, мясные консервы для детского питания и стерилизованное молоко — на 0,5%, пшеничный хлеб и фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,4%, яйца и вермишель — на 0,3%. Говядина, свинина, мороженая рыба, ржаной хлеб, подсолнечное масло, рис выросли в цене на 0,2%; полукопченые, варено-копченые и вареные колбасы, сосиски, сардельки, сахар, печенье, сухие молочные смеси для детского питания, соль — на 0,1%.