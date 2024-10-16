Росстат сообщил о замедлении инфляции

«За период с 8 по 14 октября 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,12%, с начала октября — 100,26%, с начала года — 106,06%», — говорится в документе.
Снижение цен на плодоовощную продукцию замедлилось и в среднем составило 0,2% после 1,2% на прошлой отчетной неделе. В частности, морковь подешевела на 1,9%, яблоки — на 1,4%, свекла — на 1,2%, капуста — на 1%, помидоры — на 0,6%. Выросли цены на картошку и бананы — на 1,3%, огурцы и лук — на 0,2%.
На неделе с 8 по 14 октября подорожали: сливочное масло — на 1,4%, творог — на 1%, сметана — на 0,9%, пастеризованное молоко — на 0,8%, сыры — на 0,7%, макаронные изделия — на 0,6%, мясные консервы для детского питания и стерилизованное молоко — на 0,5%, пшеничный хлеб и фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,4%, яйца и вермишель — на 0,3%. Говядина, свинина, мороженая рыба, ржаной хлеб, подсолнечное масло, рис выросли в цене на 0,2%; полукопченые, варено-копченые и вареные колбасы, сосиски, сардельки, сахар, печенье, сухие молочные смеси для детского питания, соль — на 0,1%.
Подешевели: овощные консервы для детского питания и курятина -на 0,2%, баранина — на 0,1%. Цены на гречку, пшено, чай и маргарин практически не изменились.
Среди непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на детские подгузники — на 0,4%, стиральные порошки — на 0,3%; сухие корма для домашних животных, туалетное мыло — на 0,2%; хозяйственное мыло, зубные щетки, пеленки для новорожденных и спички — на 0,1%. Снизились цены на туалетную бумагу — на 0,3%.
Электропылесосы на неделе с 8 по 14 октября подорожали на 0,1%, смартфоны и телевизоры подешевели — на 0,2% и 0,1% соответственно. Стоимость нового отечественного и иностранного автомобиля выросла на 0,2%. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо выросли на 0,1%. Перелет в салоне экономического класса подешевел на 2,5%.
Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, поливитамины и валидол подорожали на 0,6%, комбинированные анальгетики — на 0,5%, противовирусный «Эргоферон» — на 0,3%, анальгин, средство от кашля «Ренгалин» и корвалол — на 0,2%. Препарат «Нимесулид» и аллохол подешевели на 0,1%.