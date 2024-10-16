Правительство утвердило план развития срочного рынка топлива

По мнению Максима Дьяченко, управляющего партнера и члена правления «Пролеума» (крупнейший частный трейдер в России), то, что из «карты» исключена часть по внедрению практик использования механизма срочного рынка в работу компаний, «не хорошо и не плохо». В компании исходят из того, что производители «на этот рынок сами не пойдут», пока он не будет развит и не станет для них достаточно привлекательным. «Но можно начать его развивать и без нефтяников.. Перспективы все равно видны, потому что уже сейчас есть большой ликвидный сегмент независимых трейдеров, которым нужно страховать товар на нефтебазах. Есть также большое количество потребителей, которые хотят страховаться от роста цен. И есть большое количество финансовых игроков, которые могут быть агентами для операции хеджирования этих двух групп», — говорит эксперт.