Правительство и ЦБ планируют поставить барьер мошенничеству в интернете

СИРИУС, 16 окт — РИА Новости. Правительство и Банк России хотят поставить барьер мошенничеству в интернете, введя необходимость дополнительного действия для получения кредита, разрабатывается соответствующий законопроект, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко журналистам на площадке Finopolis 2024.
«На сегодняшний день действительно существует проблема, проблема с мошенничеством в интернете. Мы сейчас совместно с Центральным банком разрабатываем законопроект, в котором предусматривается набор определенных действий, которые усложняют мошенникам возможность совершения операций. Прежде всего, речь идет об установлении барьеров — начиная от идентификации клиентов, в том числе с использованием биометрии, с каким-то дополнительным действием, которое подтверждает, что клиент — это тот клиент, который является клиентом банка», — сказал Григоренко.
Он отметил, что законопроект предусматривает введение дополнительного действия, которое клиент может совершить заранее, иначе в предоставлении онлайн-кредита будет отказано. «Это идентификация счетов клиента и усложнение возможности выдачи этих кредитов на счета третьих лиц. То есть это такой набор мер, который, на наш взгляд, позволит усложнить совершение мошеннических операций и будто бы даже предотвратит их», — добавил вице-премьер.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в сентябре призвала ввести в России период охлаждения на выдачу кредитов от 50 тысяч рублей. Она обеспокоена ростом кредитного мошенничества в стране, когда люди уже не просто отдают свои сбережения аферистам, а берут кредит и переводят эти деньги мошенникам, а сами остаются должны банкам.
Президент России Владимир Путин в начале октября поручил до декабря закрепить в законе защиту от хищения средств путем социальной инженерии, включая установление «периода охлаждения». Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в интервью РИА Новости, что соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму осенью.