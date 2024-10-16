Правительство и ЦБ планируют поставить барьер мошенничеству в интернете

«На сегодняшний день действительно существует проблема, проблема с мошенничеством в интернете. Мы сейчас совместно с Центральным банком разрабатываем законопроект, в котором предусматривается набор определенных действий, которые усложняют мошенникам возможность совершения операций. Прежде всего, речь идет об установлении барьеров — начиная от идентификации клиентов, в том числе с использованием биометрии, с каким-то дополнительным действием, которое подтверждает, что клиент — это тот клиент, который является клиентом банка», — сказал Григоренко.