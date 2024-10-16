Основательница Wildberries обвинила экс-супруга в подготовке провокаций

«Только что я узнала, что сегодня утром на нашем складе в Шушарах планируется незаконный пресс-тур. От имени команды этого человека рассылаются сообщения с координатами журналистам и подрядчикам. Уважаемые журналисты и подрядчики, я беспокоюсь о вашей безопасности и не рекомендую вам посещать объект, который не введен в эксплуатацию. А этому человеку и его коллегам я бы хотела напомнить, что незаконное проникновение на частную территорию преследуется по закону», — рассказала она.