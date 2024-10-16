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Основательница Wildberries обвинила экс-супруга в подготовке провокаций

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Основательница Wildberries Татьяна Ким обвинила экс-супруга Владислава Бакальчука в подготовке «незаконного пресс-тура» на складе компании в Шушарах, который ещё не введён в эксплуатацию после пожара, и призвала журналистов и подрядчиков не посещать объект из соображений безопасности.

Источник: © РИА Новости

Савеловский суд Москвы в среду проведет предварительное слушание по делу о разводе Ким и Бакальчука. Предстоит решить вопрос как о самом разводе, так и о разделе совместного имущества, в том числе компании Wildberries. Как ранее пояснила юрист Бакальчука Елена Ковалева, её доверитель настаивает на сохранении брака, поэтому суду предстоит рассмотреть его ходатайство о примирении.

Ким опубликовала в своём Telegram-канале видео, на котором заявила, что вынуждена была ночью прибыть в офис из-за «подарка», подготовленного экс-супругом.

«Только что я узнала, что сегодня утром на нашем складе в Шушарах планируется незаконный пресс-тур. От имени команды этого человека рассылаются сообщения с координатами журналистам и подрядчикам. Уважаемые журналисты и подрядчики, я беспокоюсь о вашей безопасности и не рекомендую вам посещать объект, который не введен в эксплуатацию. А этому человеку и его коллегам я бы хотела напомнить, что незаконное проникновение на частную территорию преследуется по закону», — рассказала она.

Ким заявила, что Бакальчук «социально опасен», находится в «неясном правовом статусе и продолжает устраивать провокации».

Склад Wildberries в Шушарах (районе Санкт-Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только на следующий день. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10−11 миллиардов рублей.

В феврале в интервью РИА Новости глава WB заявляла, что компания рассчитывает восстановить сгоревший склад в ближайшее время, поскольку Санкт-Петербург и Ленинградская область являются важным логистическим хабом. В июне она обещала, что Wildberries до конца года введет в эксплуатацию восстановленный склад в Шушарах.