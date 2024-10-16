Набиуллина сравнила универсальный QR-код для платежей с розеткой

«Наша цель и наша задача — не подменять конкуренцию, не подменять частных игроков, а создать равные условия для всех, инфраструктурные условия. Мы сейчас спорим по поводу универсального QR — развитие сервисов предполагает некоторые решения. Для нас — универсальный QR… нельзя его представлять как битву регулятора и консорциума банков за контроль над рынком. Мы считаем, что универсальный QR — это не продукт, он не конкурирует с рыночными продуктами, это инфраструктурный стандарт», — сказала Набиуллина, выступая на форуме Finopolis.