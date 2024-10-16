Набиуллина сравнила универсальный QR-код для платежей с розеткой

«Наша цель и наша задача — не подменять конкуренцию, не подменять частных игроков, а создать равные условия для всех, инфраструктурные условия. Мы сейчас спорим по поводу универсального QR — развитие сервисов предполагает некоторые решения. Для нас — универсальный QR… нельзя его представлять как битву регулятора и консорциума банков за контроль над рынком. Мы считаем, что универсальный QR — это не продукт, он не конкурирует с рыночными продуктами, это инфраструктурный стандарт», — сказала Набиуллина, выступая на форуме Finopolis.
Глава Сбербанка Герман Греф на это возразил, что его внедрение создает на рынке монополию со стороны регулятора. «Мы за универсальный, мы против монопольного», — заявил Греф.
«Десять стандартов — это как розетка. Можно делать разные стандарты, тогда у нас будет один стандарт общенациональный, а другой стандарт — нескольких банков, наверное, это уже не совсем стандарт, но мы продолжим с вами дискуссию», — пообещала в свою очередь Набиуллина.
Универсальный QR-код нужен для оплаты товаров и услуг на кассе или сайтах магазинов. С его внедрением оплата должна стать проще: на кассе магазина останется только один код вместо нескольких, как сейчас.
Отдельные участники рынка считают, что такой единый код навредит конкуренции — они развивают собственные аналоги. Так, Сбербанк, Альфа-банк и Т-Банк даже объединились в консорциум, чтобы разработать свою технологию. Но ЦБ хочет обязать всех использовать свой код.