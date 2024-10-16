Минфин разместил два выпуска длинных ОФЗ с рекордными доходностями

В среду, 16 октября, Министерство финансов провело два аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купоном (ПД). Совокупный спрос составил ₽48,18 млрд, а общая сумма заимствований — ₽33,63 млрд.
В рамках первого аукциона ведомство разместило выпуск ОФЗ-ПД 26242 с датой погашения 29 августа 2029 года на сумму ₽24,06 млрд. Спрос на этот выпуск был в полтора раза выше и составил ₽34,74 млрд.
Средневзвешенная доходность по выпуску ОФЗ-ПД 26242 составила рекордные для таких бумаг 18,42%. Предыдущий максимум по доходности среди гособлигаций с постоянным купоном и сроком пять лет был поставлен тем же выпуском в апреле 2024 года. Тогда доходность бумаг ОФЗ-ПД 26242 составила 13,94%.
Итоги размещения:
- объем спроса — ₽34,74 млрд;
- размещенный объем выпуска — ₽29,06 млрд;
- выручка от размещения — ₽17,696 млрд;
- цена отсечения — 72,46% от номинала;
- средневзвешенная цена — 72,49% от номинала.
Ранее ведомство размещало пятилетние облигации с постоянным купоном в 2020 году, тогда максимальная доходность составила 6,56% по выпуску ОФЗ-ПД 26229.
На втором аукционе Минфин разместил длинный выпуск ОФЗ-ПД 26248 с датой погашения 16 мая 2040 года на сумму ₽9,57 млрд. Доходность по выпуску составила рекордные 17,05%.
Среди бумаг с постоянным купоном и сроком размещения свыше десяти лет доходность выросла до исторического максимума (с момента начала ведения статистики в 2015 году). Предыдущий рекорд по доходности длинных облигаций федерального займа был поставлен двумя неделями ранее, 2 октября. Тогда ведомство разместило выпуск ОФЗ-ПД 26245, доходность по которому составила 16,65%.
Итоги размещения:
- объем спроса — ₽13,44 млрд;
- размещенный объем выпуска — ₽9,57 млрд;
- выручка от размещения — ₽7,857 млрд;
- цена отсечения — 76,85% от номинала;
- средневзвешенная цена — 76,88% от номинала.
Следующий аукцион по размещению гособлигаций запланирован на 23 октября.
По итогам первого квартала Минфин занял ₽827,8 млрд по номиналу (с учетом дополнительных аукционов) из планируемых ₽800 млрд, выполнив тем самым квартальный план размещения на 103,5%.
Во втором квартале ведомству удалось выполнить план лишь на 50,55%. Тогда Минфин разместил ОФЗ на сумму ₽505,5 млрд по номиналу из ₽1 трлн по плану.
В третьем квартале ведомство повысило объем планируемых заимствований сразу на ₽500 млрд — с ₽1 трлн до ₽1,5 трлн. Однако в ходе первичных аукционов, а также дополнительных размещений после аукционов (ДРПА) разместило ОФЗ на общую сумму ₽676,09 млрд по номиналу, выполнив квартальный план лишь на 45,1%.
В четвертом квартале Минфин планирует разместить ОФЗ на ₽2,4 трлн. При этом он намерен разместить ОФЗ со сроком погашения до десяти лет в объеме ₽400 млрд, а облигации со сроком погашения больше десяти лет — в объеме ₽2 трлн.
Если раньше ведомство планировало делать упор на размещении длинных облигаций с постоянной купонной доходностью (ПД), то теперь в Минфине будут делать ставку на флоатеры. Благодаря высокому спросу на этот вид ОФЗ у банков Минфин рассчитывает выполнить годовой план заимствований полностью. Замглавы Минфина Владимир Колычев отметил, что если лимит имеющихся выпусков будет исчерпан, то ведомство зарегистрирует новые флоатеры.
Всего в 2024 году объем чистого привлечения на внутреннем рынке путем выпуска ОФЗ в 2024 году планируется на уровне ₽2,63 трлн, а валовые внутренние заимствования с учетом погашений (₽1,45 трлн) в 2024 году составят ₽4,08 трлн. Больше ведомство занимало лишь в 2020 году.
На 2025 год, согласно проекту бюджета, запланировано валовое привлечение на уровне ₽4,781 трлн (с учетом погашений на ₽1,416 трлн), чистое — ₽3,365 трлн.