Минфин разместил два выпуска длинных ОФЗ с рекордными доходностями

Если раньше ведомство планировало делать упор на размещении длинных облигаций с постоянной купонной доходностью (ПД), то теперь в Минфине будут делать ставку на флоатеры. Благодаря высокому спросу на этот вид ОФЗ у банков Минфин рассчитывает выполнить годовой план заимствований полностью. Замглавы Минфина Владимир Колычев отметил, что если лимит имеющихся выпусков будет исчерпан, то ведомство зарегистрирует новые флоатеры.