Казахстан отказался присоединяться к БРИКС в обозримом будущем

Объединение БРИКС было создано в 2006 году. На текущий момент в него входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (по первым буквам их английских названий составили название объединения), Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последнее расширение блока произошло 1 января 2024 года. Также к БРИКС собиралась присоединиться Аргентина, но в последний момент она отменила свое решение. В 2024 году Россия является председателем объединения.