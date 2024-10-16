Как новые акцизы и минимальные цены изменят алкогольный рынок

17 октября Государственная Дума рассмотрит проект изменений во вторую часть Налогового кодекса, который, в том числе, предусматривает увеличение с 1 января 2025 акциза за 1 литр безводного этилового спирта на 15% — с 643 до 740 ₽ Одновременно вчера Минфин опубликовал проект приказа, который предусматривает повышение минимальных розничных цен (МРЦ) на крепкие алкогольные напитки с 1 января 2025 года. Согласно документу, МРЦ на крепкий алкоголь будут повышены в среднем на 17%: водка подорожает с 299 до 349 ₽ за пол-литра, коньяк — с 556 до 651 ₽, а бренди — с 403 до 472 ₽
Что такое МРЦ
Минфин устанавливает минимальные цены на водку в целях борьбы с теневым производством.
Формально минимальные цены на алкоголь появились в России в 1996 году. Однако на практике этот механизм тогда не заработал. Из-за длительной процедуры согласований их не пересматривали, в итоге минимальная цена в 31 ₽ за бутылку 0,5 л скоро потеряла свою актуальность. В 2010 году правительство вернулось к этому вопросу, зафиксировав минимальную розничную цену (МРЦ) водки в 89 ₽ С того момента этот показатель пересматривали ежегодно, а сам он стал важным фактором для обеления рынка и борьбы с контрафактной продукцией.
«Увеличение ставки акциза на 15% и является определяющим фактором в изменении минимальной розничной цены. Минимальная розничная цена — это сумма себестоимости продукции, ниже которой бутылка водки 0,5 литра не может стоить, если производитель заплатил все налоги. Увеличение МРЦ с 299 до 349 рублей и отражает выросший акциз и в целом себестоимость водки», — пояснил Игорь Косарев, президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП).
«Повышение акциза — наиболее значительное для отрасли событие, минимальные розничные цены определяются в соответствии с этим показателем. Конечно, легальные производители вынуждены будут скорректировать свои цены. В такие моменты возникает интересная ситуация на рынке: в рознице еще есть большие остатки продукции по старой цене, а производители уже платят акциз по-новому, чтобы нивелировать этот момент и вводятся минимальные розничные цены», — объяснил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. С начала 2025 года размер акциза на полулитровую бутылки водки крепостью 0,5 литра составит 148 ₽, сейчас этот показатель — 128,6 ₽ Получается, что в минимальной розничной стоимости водки доля акциза сохранится на уровне 43%.
Первое последствие увеличения акциза и МРЦ — рост стоимости алкоголя на полках. «Повышение МРЦ, безусловно, приведет к росту розничных цен на водку, коньяк и бренди, — утверждает генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский, — Увеличение минимальной цены на 50−95 рублей означает, что потребители будут платить больше за крепкий алкоголь. Для бюджетных сегментов покупателей, особенно тех, кто ориентируется на минимальную цену, это может создать дополнительные финансовые затраты». По его оценке, доля водки, продаваемой по минимальной цене (МРЦ + 20%), составляет сейчас примерно 80% от общего объема продаж.
Впрочем, производители считают, что повышение будет некритичным. «Повышение акциза, естественно, будет заложено себестоимость продукции и, соответственно, отразится на цене на полке, — говорит президент компании LADOGA Вениамин Грабар. — При этом мы не считаем, что это критично отразится на отрасли. Правительство корректирует рынок с учетом инфляции, а также изменившейся себестоимости и других компонентов, которые формируют цену водки и другого крепкого алкоголя».
Еще одним последствием может стать увеличение нелегального рынка алкоголя. «Повышение МРЦ в целом приведет к росту нелегального рынка, так как повышение МРЦ приведет к росту цен на легальную алкогольную продукцию, — говорит Максим Черниговский. — С введением ЕГАИС, которая отслеживает движение продукции от производства до розницы, система контроля значительно улучшилась, и роль МРЦ как механизма борьбы с нелегальным рынком уже не важна. Алкогольный рынок сегодня находится под жестким контролем, и каждый этап продаж прозрачен для регулирующих органов. Поэтому, вероятно, для рынка, где легальный и прозрачный бизнес стремительно развивается, система МРЦ становится избыточной и не актуальной».
В последний раз минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди повышались с 1 июля 2024 года. Общие поступления в бюджет от акцизов на этиловый спирт, алкогольные и спиртосодержащие напитки в 2023 году составили 472,5 млрд руб.