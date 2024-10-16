Как новые акцизы и минимальные цены изменят алкогольный рынок

Формально минимальные цены на алкоголь появились в России в 1996 году. Однако на практике этот механизм тогда не заработал. Из-за длительной процедуры согласований их не пересматривали, в итоге минимальная цена в 31 ₽ за бутылку 0,5 л скоро потеряла свою актуальность. В 2010 году правительство вернулось к этому вопросу, зафиксировав минимальную розничную цену (МРЦ) водки в 89 ₽ С того момента этот показатель пересматривали ежегодно, а сам он стал важным фактором для обеления рынка и борьбы с контрафактной продукцией.