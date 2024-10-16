Искусственный интеллект станет одной из ключевых тем форума Finopolis

СИРИУС /Федеральная территория/, 16 октября. /ТАСС/. Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2024, организатором которого является Банк России, начал работу на федеральной территории Сириус. В этом году мероприятие проводится в девятый раз. Одними из ключевых тем форума станут искусственный интеллект и национальные цифровые валюты. В рамках форума будет проведено 5 пленарных дискуссий, более 40 тематических секций и круглых столов, а также суперфинал молодежной программы.