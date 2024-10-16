Искусственный интеллект станет одной из ключевых тем форума Finopolis

СИРИУС /Федеральная территория/, 16 октября. /ТАСС/. Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2024, организатором которого является Банк России, начал работу на федеральной территории Сириус. В этом году мероприятие проводится в девятый раз. Одними из ключевых тем форума станут искусственный интеллект и национальные цифровые валюты. В рамках форума будет проведено 5 пленарных дискуссий, более 40 тематических секций и круглых столов, а также суперфинал молодежной программы.
Форум откроет пленарная дискуссия с участием председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной «Цифровые технологии на службе общества: новый взгляд на финтех и госсервисы». Участники обсудят развитие цифровых коммерческих и государственных сервисов, а также возможность синергии цифровых финансовых и нефинансовых услуг в интересах граждан, бизнеса и государства.
Помимо этого, первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова выступит модератором двух пленарных дискуссий: «Умные» технологии и трансформация платежного рынка’и «Национальная цифровая инфраструктура: бесшовность и безопасность».
Также спикерами еще двух пленарных дискуссий на темы «Токенизация: модернизация учета, технология будущего или просто хайп?» и «Прорубят ли цифровые права окно в мир Web 3.0?» станут первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин и заместитель председателя Банка России Филипп Габуния.
Эксперты в рамках форума также обсудят цифровые финансовые активы, платежные инновации, токенизацию, финтех и кибербезопасность.
Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус. ТАСС — генеральное информационное агентство.