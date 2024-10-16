Холдинг Т-банка сменит название

«Обновление имени Группы отражает многолетнюю философию развития экосистемы Т-Банка, в основе бизнеса которого лежат технологии и инновации, позволяющие создавать самые передовые в мире IT-решения, в том числе с использованием AI», — заявили в компании.
Там отметили, что буква «Т» лежит в основе всех брендов холдинга: Т-Банк, Т-Бизнес, Т-Инвестиции, Т-Страхование, Т-Мобайл и другие.
TCS Group основана в 2006 году, тогда же основатель «Тинькофф» Олег Тиньков (Минюст России признал его иноагентом) приобрел «Химмашбанк» и создал на его базе банк без отделений. К 2021 году финансовая организация попала в список системно значимых.
После начала военной операции на Украине Тиньков продал свою 35-процентную долю в TCS Group «Интерросу» Владимира Потанина, а позднее объявил о решении отказаться от гражданства России. В банке, комментируя его позицию, указали, что Тиньков не принимал участие в управлении организацией много лет и является одним из 20 млн ее клиентов.
В июне 2024 года Тинькофф банк сменил название на Т-банк. Годом ранее с логотипа финансовой организации убрали изображение единорога и выходящей из облака руки мечника, которое было основано на дворянском гербе рода Тиньковых. Председатель правления банка Станислав Близнюк объяснял это решение сменой эпохи. «Если уж ты фамильный бренд, фамилия должна быть как жена Цезаря — кристально чистой и вне подозрений», — говорил он в интервью «Ведомостям».
Ранее ТКС «Холдинг» объявил о планах по объединению с Росбанком, также принадлежащим структурам Потанина.