Холдинг Т-банка сменит название

После начала военной операции на Украине Тиньков продал свою 35-процентную долю в TCS Group «Интерросу» Владимира Потанина, а позднее объявил о решении отказаться от гражданства России. В банке, комментируя его позицию, указали, что Тиньков не принимал участие в управлении организацией много лет и является одним из 20 млн ее клиентов.