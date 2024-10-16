ФАС выяснила причины роста цен на сливочное масло

«Организации должны предоставлять в службу информацию о каждом планируемом повышении отпускных цен на указанную продукцию до конца 2024 года. На основе представляемых данных служба проводит соответствующий анализ обоснованности повышения оптово-отпускных цен. Из уже представленной информации следует, что причиной роста оптово-отпускных цен на масло сливочное является рост его себестоимости, в том числе вследствие увеличения затрат на закупку сырого молока и молочных жиров», — рассказали в ФАС.