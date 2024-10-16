ЦБ заявил о резком росте «небанковских» банков на рынке электронных денег

Глава Альфа-банка Владимир Верхошинский в июне называл конкуренцию маркетплейсов в финтехе несправедливой. Он заявил, что значительное число клиентов Озон Банка предпочитают его из-за скидок на маркетплейсе. По словам главы Альфа-банка, если в реальном секторе экономики есть убыточное предприятие и при нем банк, обслуживающий только его интересы, то ЦБ такой банк закроет. «Почему в цифровой экономике по-другому, я не понимаю», — задавался вопросом Верхошинский.