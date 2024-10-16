Boeing решила привлечь до $25 млрд за счет кредитов на фоне забастовок

Компания предложила поднять оплату труда на 25%, но это предложение было отвергнуто. Boeing приостановил прием на работу и начал отправлять в отпуска работников, чтобы сократить расходы на фоне забастовки. На протяжении всей стачки сотрудники должны будут брать одну неделю отпуска каждые четыре недели. Позднее Boeing согласился восстановить премии и увеличить пенсионные выплаты, если работники примут это предложение в течение нескольких дней, но профсоюз отказался проводить голосование.