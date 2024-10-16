Бельгия отказала БКС и Т-банку в разблокировке активов

При этом у инвесторов есть возможность разблокировать свои активы, получив лицензии в Казначействе Бельгии (к нему относится Euroclear) или Минфине Люксембурга (там работает Clearstream). Заявки на такие лицензии подали как юрлица — российские банки, брокеры, управляющие и страховые компании, так и частные инвесторы. Но из сотен заявок одобрение получили лишь десятки, ранее отмечали санкционные юристы. А после введения в отношении Московской биржи и входящих в ее контур НРД и Национального клирингового центра (НКЦ) блокирующих санкций США ситуация с разблокировкой осложнилась еще больше, так как кроме лицензий европейских регуляторов может понадобиться и лицензия Санкционного управления Минфина США OFAC.