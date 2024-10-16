Банки захотели принять участие в эксперименте с криптовалютами

По его словам, вводить регулирование цифровых валют нужно было уже давно. Недавно принятыми законами фактически легализовали только майнинг, все остальные операции с криптовалютами будут проводиться в экспериментально-правовом режиме. Это современная цифровая инфраструктура, ее просто нужно спокойно запускать и ограничивать возможные риски, подчеркнул Козлачков.
«Если власти допустят к торговле цифровыми валютами юрлиц, то нужно понимать, что у них будет происходит на балансе. Например, если к торговле криптой допустят банки, надо будет прописать, как такой актив должен быть зарезервирован, какую долю он может составлять по сравнению с другими активами, по каким схемам его можно продавать и так далее. Это позволит снять все риски. Это обычные моменты, которые решаются в банковской сфере. И работать с ними мы умеем», — рассказал президент ассоциации.
По его словам, то же самое с физлицами — россиян можно либо допустить к торгам криптовалютами по стандарту квалифицированного инвестора, либо создать новые, более жесткие, специализированные критерии. Такие люди должны понимать, что у цифровых валют может быть настолько сильная волатильность, что завтра активы просто обесценятся. Однако если торги криптовалютой разрешат, к таким операциям будет применен сверхконсервативный подход, заключил Анатолий Козлачков.