Банки захотели принять участие в эксперименте с криптовалютами

«Если власти допустят к торговле цифровыми валютами юрлиц, то нужно понимать, что у них будет происходит на балансе. Например, если к торговле криптой допустят банки, надо будет прописать, как такой актив должен быть зарезервирован, какую долю он может составлять по сравнению с другими активами, по каким схемам его можно продавать и так далее. Это позволит снять все риски. Это обычные моменты, которые решаются в банковской сфере. И работать с ними мы умеем», — рассказал президент ассоциации.