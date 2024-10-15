ЮниКредит Банк введет порог для переводов в валюте без согласования

Российский ЮниКредит Банк («дочка» итальянской группы UniCredit SpA) вводит с 12 ноября для физических лиц минимальный уровень объема средств в иностранной валюте, который может быть переведен в другой банк или на счета других лиц без согласования с кредитной организацией, следует из новой версии условий комплексного банковского обслуживания «Юникредита». Первым на это обратило внимание издание Frank Media.