Власти предложили ввести налоговую «автоупрощенку» во вcей России

В начале октября с предложением распространить АУСН на заинтересованные регионы с 2025 года в Минфин обратилась «Опора России». Письмо за подписью главы организации Александра Калинина, датированное 4 октября, имеется в распоряжении РБК. В нем «Опора России» указывает, что проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусматривает расширение географии применения АУСН на все субъекты Российской Федерации с 1 января 2026 года. По мнению бизнеса, на ряд субъектов этот режим можно было бы распространить уже с 2025 года. «Ряд субъектов Российской Федерации готовы к участию в эксперименте и высказывают свою заинтересованность», — говорится в письме бизнеса в Минфин. В частности, «Опора России» приводит в пример Санкт-Петербург, который летом 2024 года выступил с инициативой присоединиться к эксперименту и внес соответствующий законопроект в Госдуму.