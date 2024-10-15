В ВШЭ сообщили о российском феномене «бедных в кавычках»

На сегодняшний день основным источником информации для изучения доходов россиян являются выборочное обследование домашних хозяйств. Оно проводится Росстатом ежегодно во всех регионах страны и охватывает 60 тыс. домохозяйств, а раз в три года — 160 тыс. домохозяйств. В нем, однако, недостаточно представлены респонденты из наиболее обеспеченных страт и есть фактор занижения опрашиваемыми своих доходов, указал Кузин. Интеграция этих данных с информацией ФНС, получаемой от организаций-работодателей, которые платят НДФЛ за сотрудников, могла бы дать более точную картину неравенства. При этом данные ФНС в отдельности также несовершенны для оценки доходов населения, поскольку включают только доходы, облагаемые налогом, тогда как пенсии, пособия и различные социальные выплаты не облагаются НДФЛ и при этом составляют значительную часть доходов бедных домохозяйств. Кроме того, оценивать неравенство логичнее именно на примере домохозяйств, которые изучают в рамках выборочного наблюдения, а не отдельных налогоплательщиков, уточнил Кузин.