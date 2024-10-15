В Турции составили список «налоговых наглецов»

Турецкие власти в последние два года прилагают повышенные усилия для выявления крупных уклонистов от уплаты налогов. Только на первом этапе проверок Налогово-ревизионная комиссия Минфина республики обнаружила 800 граждан, которые тратили более 5 млн лир (14 млн руб.) в месяц, использовали роскошные автомобили и другие предметы роскоши, но не задекларировали никаких доходов и не платили налогов.