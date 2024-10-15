В РФ на рынке долгосрочной аренды жилья началось сезонное снижение цен

В то же время, согласно информации сервиса, относительно показателей октября 2023 года во всех городах-миллионниках фиксируется рост цены на 31,5%. В разрезе стоимости квартир по типам комнатности медианная ставка долгосрочной аренды студий за год выросла на 26,3% (до 32 тыс. рублей), «однушек» — на 37,4% (до 34 тыс. рублей), двухкомнатных квартир — на 28,1% (до 45 тыс. рублей), трехкомнатных — на 18,7% (до 60 тыс. рублей).