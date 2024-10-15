В РФ на рынке долгосрочной аренды жилья началось сезонное снижение цен

Максимальное снижение стоимости по сравнению с прошлым месяцем наблюдается в Самаре — на 8,8%, до 35 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — на 6,6%, до 50 тыс. рублей, в Казани — на 6,6%, до 46 тыс. рублей, в Ростове-на-Дону — на 6,2%, до 35 тыс. рублей.
Единственными городами-миллионниками с увеличением стоимости съемного жилья стали Екатеринбург — цена выросла на 7,3%, до 44 тыс. рублей, а также Краснодар — на 6,9%, до 32 тыс. рублей.
В то же время, согласно информации сервиса, относительно показателей октября 2023 года во всех городах-миллионниках фиксируется рост цены на 31,5%. В разрезе стоимости квартир по типам комнатности медианная ставка долгосрочной аренды студий за год выросла на 26,3% (до 32 тыс. рублей), «однушек» — на 37,4% (до 34 тыс. рублей), двухкомнатных квартир — на 28,1% (до 45 тыс. рублей), трехкомнатных — на 18,7% (до 60 тыс. рублей).
«С завершением сезона повышенной активности арендаторов на рынке съемного жилья отмечается постепенное снижение медианной стоимости относительно показателей прошлого месяца. Сезонный тренд на сокращение ставок продолжится до начала 2025 года. Снижение будет постепенным, и мы не ожидаем резкого обрушения цен. В течение октября рынок аренды останется рынком арендодателя и будет сохранять за собой этот статус до момента восполнения предложения съемных квартир и окончательной стабилизации спроса», — рассказал руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.
Ранее, 1 октября, сообщалось, что спрос на аренду квартир подскочил на 20% с начала года. Об этом рассказали «Известиям» участники рынка. Эксперты связывают ситуацию с сезонностью и снижением доступности ипотеки, платежи по которой за год выросли на 30−36%.