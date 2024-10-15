Путин передал «Главпродукт» во временное госуправление

В соответствии с документом, 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Главпродукт», принадлежащих акционерному обществу (АО) «Главпродукт» (владелец ООО «Промсельхoзинвест»), а также ООО «Главпродукт-патент» (владелец Iniversal Company 2000, США) перейдут к Росимуществу.
Государству также перешли акции и доли других производителей консервов:
- ООО «Балтийский консервный завод», его владелец — ООО «Объединенные консервные заводы» — тоже перешел под госуправление;
- АО «Орелпродукт»;
- АО «Верховский молочно-консервный завод».
Вышеназванными компаниями тоже владеет «Промсельхoзинвест», оно и еще одна его дочка, ООО «Объединенная индустриальная компания», тоже перешли под госуправление. Владелец «Промсельхозинвест» — Universal Beverage Company (США).
В прошлом году источники «Бизнес-журнала» сообщали, что «Главпродукт» может перейти под контроль государства из-за американского происхождения компании.
АО «Главпродукт» основано в 1999 году. Создатель компании — Леонид Смирнов. Он родился в СССР, в 1970-х переехал в США, занимался бизнесом там, в 1995-м приехал в Россию, где сначала занялся производством йогуртов, а затем — консервов. В 2007-м было возбуждено уголовное дело о неуплате холдингом налогов, сообщалось, что тогда Смирнов уехал в Германию.
«Коммерсантъ» в 2007 году писал, что холдинг был поставщиком Минобороны.
По данным «РБК-Компаний», компанией руководит Олеся Филиппова, «Промсельхозинвестом» — Василий Тихонов.
В продуктовом портфеле компании — более 500 наименований продукции: тушеное мясо, паштеты, шпроты, балтийская килька, другие рыбные консервы, консервированные колбасы, ветчина и другие мясные продукты, готовые блюда (тефтели, фрикадельки, гуляш, борщ
За последние два года несколько крупных российских компаний перешли под госуправление. Среди них производитель макарон АО «Макфа» (компанию основал бывший губернато Челябинской области Михаил Юревич) и пивоваренная компания «Балтика» (принадлежала датской Carlsberg).