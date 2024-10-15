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Путин передал «Главпродукт» во временное госуправление

Указом президента Владимира Путина вводится временное управление в компании-производителе консервов «Главпродукт» (выпускает тушенку, паштеты, каши, шпроты, овощи, сгущенку). Документ размещен на портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

В соответствии с документом, 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Главпродукт», принадлежащих акционерному обществу (АО) «Главпродукт» (владелец ООО «Промсельхoзинвест»), а также ООО «Главпродукт-патент» (владелец Iniversal Company 2000, США) перейдут к Росимуществу.

Государству также перешли акции и доли других производителей консервов:

  • ООО «Балтийский консервный завод», его владелец — ООО «Объединенные консервные заводы» — тоже перешел под госуправление;
  • АО «Орелпродукт»;
  • АО «Верховский молочно-консервный завод».

Вышеназванными компаниями тоже владеет «Промсельхoзинвест», оно и еще одна его дочка, ООО «Объединенная индустриальная компания», тоже перешли под госуправление. Владелец «Промсельхозинвест» — Universal Beverage Company (США).

В прошлом году источники «Бизнес-журнала» сообщали, что «Главпродукт» может перейти под контроль государства из-за американского происхождения компании.

АО «Главпродукт» основано в 1999 году. Создатель компании — Леонид Смирнов. Он родился в СССР, в 1970-х переехал в США, занимался бизнесом там, в 1995-м приехал в Россию, где сначала занялся производством йогуртов, а затем — консервов. В 2007-м было возбуждено уголовное дело о неуплате холдингом налогов, сообщалось, что тогда Смирнов уехал в Германию.

«Коммерсантъ» в 2007 году писал, что холдинг был поставщиком Минобороны.

По данным «РБК-Компаний», компанией руководит Олеся Филиппова, «Промсельхозинвестом» — Василий Тихонов.

В продуктовом портфеле компании — более 500 наименований продукции: тушеное мясо, паштеты, шпроты, балтийская килька, другие рыбные консервы, консервированные колбасы, ветчина и другие мясные продукты, готовые блюда (тефтели, фрикадельки, гуляш, борщ и т. п.), каши, сгущенное молоко, консервированные фасоль, кукурузу, горошек, томаты и огурцы, овощные закуски, фруктовые консервы, соусы.

За последние два года несколько крупных российских компаний перешли под госуправление. Среди них производитель макарон АО «Макфа» (компанию основал бывший губернато Челябинской области Михаил Юревич) и пивоваренная компания «Балтика» (принадлежала датской Carlsberg).