Путин передал «Главпродукт» во временное госуправление

АО «Главпродукт» основано в 1999 году. Создатель компании — Леонид Смирнов. Он родился в СССР, в 1970-х переехал в США, занимался бизнесом там, в 1995-м приехал в Россию, где сначала занялся производством йогуртов, а затем — консервов. В 2007-м было возбуждено уголовное дело о неуплате холдингом налогов, сообщалось, что тогда Смирнов уехал в Германию.