Мошенники стали взламывать неактивные профили россиян в WhatsApp

«Мошенники взламывают аккаунты неактивных пользователей и начинают обзвон других пользователей мессенджера, выдавая себя за сотрудников банков или сотовых операторов», — сообщил Чернов.
По его словам, мошенники могут изменить изображение профиля на логотип компании для создания доверия. Звонки поступают через мессенджер с номера жертвы, не подозревающей о взломе, что затрудняет идентификацию мошенничества. В результате со взломанного аккаунта могут проводиться массовые обзвоны.
По данным группы быстрого реагирования оператора, чаще всего жертвами такой схемы становятся пожилые люди, которым мессенджер установили дети или внуки.