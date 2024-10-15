Мошенники стали взламывать неактивные профили россиян в WhatsApp

По его словам, мошенники могут изменить изображение профиля на логотип компании для создания доверия. Звонки поступают через мессенджер с номера жертвы, не подозревающей о взломе, что затрудняет идентификацию мошенничества. В результате со взломанного аккаунта могут проводиться массовые обзвоны.