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Мошенники стали взламывать неактивные профили россиян в WhatsApp

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Злоумышленники стали взламывать неактивные профили россиян в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) для дальнейшего обзвона и обмана других пользователей мессенджера под видом сотрудников банков или сотовых операторов, рассказал РИА Новости директор по клиентскому обслуживанию и сервису розничного бизнеса «Вымпелкома» Дмитрий Чернов.

Источник: © РИА Новости

«Мошенники взламывают аккаунты неактивных пользователей и начинают обзвон других пользователей мессенджера, выдавая себя за сотрудников банков или сотовых операторов», — сообщил Чернов.

По его словам, мошенники могут изменить изображение профиля на логотип компании для создания доверия. Звонки поступают через мессенджер с номера жертвы, не подозревающей о взломе, что затрудняет идентификацию мошенничества. В результате со взломанного аккаунта могут проводиться массовые обзвоны.

По данным группы быстрого реагирования оператора, чаще всего жертвами такой схемы становятся пожилые люди, которым мессенджер установили дети или внуки.