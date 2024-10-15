Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов

Долларовый индекс РТС (RTSI) прибавляет 1%, до 918,7 пункта.
По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексея Антонова, российский рынок акций подскочил после продажи нерезидентами замороженных активов.
«Мы считаем, что отскок был вызван поступлением на счета инвесторов средств, полученных от продажи нерезидентам замороженных активов. Часть этих денег пошла на новые покупки акций. Сама по себе полученная отечественными инвесторами сумма невелика — всего ₽2,54 млрд. Но сейчас рынок очень тонкий, и даже покупки на небольшие суммы могут спровоцировать движение», — сказал Антонов.
Однако аналитики «Алор Брокер» не уверены в продолжении роста рынка. Они отмечают, что драйвер состоявшегося обмена уже отыгран, а полученных средств не хватит для формирования уверенного тренда.
Аналитики «БКС Мир инвестиций» рассматривают текущий рост на российском рынке акций как откат к ранее преодоленной области поддержки нисходящего тренда, и поэтому не исключают возврат к поддержке около 2700 пунктов.
«Однако рост рынка вместе с объемом торгов внушает позитив — возможно продолжение восходящей тенденции после небольшой передышки», — пишут эксперты.
В то же время давление на ход торгов все еще оказывает ближайшее заседание ЦБ по денежно-кредитной политике. И рынок, вероятно, перейдет к устойчивой тенденции только после того, как убедится в отсутствии перспектив по дальнейшему ее ужесточению, спрогнозировали аналитики брокера.
По мнению директора по стратегии ФГ «Финам» Ярослава Кабакова, российский фондовый рынок может продолжить рост на фоне стабилизации нефтяных цен и позитивных новостей из банковского сектора. Он считает, что после закрепления индекса Мосбиржи выше уровня 2775 пунктов целью роста станет отметка 2820 пунктов.
Аналитик «Финама» Игнат Иванов говорит, что ближайшие торговые сессии могут стать определяющими в траектории движения рынка. «В случае пробоя нисходящего тренда вверх откроется потенциал роста до 2900 пунктов. Однако если этого не случится, то рынок может ускорить снижение», — считает он.