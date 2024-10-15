Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов

«Мы считаем, что отскок был вызван поступлением на счета инвесторов средств, полученных от продажи нерезидентам замороженных активов. Часть этих денег пошла на новые покупки акций. Сама по себе полученная отечественными инвесторами сумма невелика — всего ₽2,54 млрд. Но сейчас рынок очень тонкий, и даже покупки на небольшие суммы могут спровоцировать движение», — сказал Антонов.