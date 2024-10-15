Дерипаска выиграл дело в лондонском суде по спору о $395 млн

Трехгорная мануфактура была куплена принадлежащей Дерипаске промышленной группой «Базовый элемент» в 2002 году. В своем иске Чернухин утверждал, что в те годы был партнером Дерипаски и контролировал мануфактуру через кипрскую Navio Holdings, в которой ему лично принадлежало 50%. Однако доля была оформлена на жену истца Лолиту Данилину — та возглавила Трехгорную мануфактуру после приобретения предприятия структурами «Базового элемента». В 2004 году, после того как Чернухина уволили из ВЭБа, его взаимоотношения с Дерипаской были оформлены акционерным соглашением.