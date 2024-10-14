ВТБ назвал самые распространенные схемы телефонного мошенничества

Ранее в пресс-службе прокуратуры Москвы рассказали о схеме мошенников, связанной с медицинскими документами. По данным ведомства, злоумышленники представляются сотрудниками страховых компаний, сообщают о необходимости заменить полис ОМС и просят продиктовать код из СМС, чтобы человек «попал в очередь» на замену документа. От их действий пострадала 66-летняя москвичка. После того как мошенники получили код, они позвонили ей еще раз, представились сотрудниками Росфинмониторинга и правоохранительных органов и сообщили о взломе аккаунта на портале «Госуслуги» и попытках снятия денег и получения кредитов. По указанию злоумышленников женщина перевела им свыше 5 млн руб.