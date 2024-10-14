Стали известны запланированные траты властей городов РФ на новогодние елки

При этом в городе Ногинск в Московской области на выполнение работ по монтажу и демонтажу новогодних елей планируется потратить 4,6 млн рублей. В то же время в Санкт-Петербург власти направят на оформление Петродворцового района новогодней искусственной елью высотой 14 м и световыми композициями 16,1 млн рублей.