Стали известны запланированные траты властей городов РФ на новогодние елки

При этом в городе Ногинск в Московской области на выполнение работ по монтажу и демонтажу новогодних елей планируется потратить 4,6 млн рублей. В то же время в Санкт-Петербург власти направят на оформление Петродворцового района новогодней искусственной елью высотой 14 м и световыми композициями 16,1 млн рублей.
В Республике Татарстан в Буинске предполагается привезти и установить елку в 15 м в Центральном парке Буинского района за 5,6 млн рублей. Кроме того, в Ульяновск (Ульяновская область) на световой шатер для уличной ели с пригрузами потратят 5 млн рублей.
В городе Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ) на выполнение работ по монтажу новогодних елей, праздничных конструкций, иллюминации запланировано 6 млн рублей. А в Ханты-Мансийске поставка новогодней хвои, установка, оформление, содержание, демонтаж и вывоз искусственного дерева обойдется местным властям в 9,1 млн рублей. Вместе с тем в Екатеринбурге (Свердловская область) на новогоднее дерево потратят 6,3 млн рублей.
В Красноярском крае в городе Дудинка новогоднюю ель закупят за 8,1 млн рублей, а в Норильске ее изготовление и поставка обойдется в 5,6 млн рублей.
В этот день ранее сообщалось, что на центральной площади населенного пункта Красный Холм в Тверской области уже установили украшенную новогоднюю ель. При этом многие жители не оценили столь ранний монтаж праздничного дерева.