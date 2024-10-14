«Главный акцент правительство делает на стимулировании расширения торговли несырьевой неэнергетической продукцией. По целому ряду причин. Такая работа — помимо очевидных доходов для бизнеса и федерального бюджета — создает очень мощные стимулы для наших предприятий. Если хотите, подталкивает к развитию собственных компетенций в индустриях среднего и высокого передела», — сказал Мишустин.
Мишустин рассказал о расширении несырьевого неэнергетического экспорта
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Правительство РФ стимулирует расширение несырьевого неэнергетического экспорта, на этой задаче кабмин делает главный акцент, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме «Сделано в России».