Минфин хочет усилить контроль за получателями бюджетных средств

Пока административная ответственность действует только за нарушение условий предоставления средств из бюджета. Теперь она будет предусмотрена и за другие моменты — например, если компания, получившая деньги из бюджета, допустила ошибки в финансовой отчетности или несвоевременно передала документы для бухгалтерского учета.
Размер штрафов для компаний и ИП пока не определен, отметили в Минфине.
Устранение нарушений повышает достоверность бюджетного учета и позволяет принимать более эффективные и точные управленческие решения, рассказали «Известиям» в Счетной палате.
Изменения коснутся десятков тысяч компаний, считает член генсовета «Деловой России», руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева.
Она уверена, что новые меры затронут прежде всего малые предприятия, которым часто трудно в полном объеме и своевременно выполнять требования бюджетного учета.