Минфин хочет усилить контроль за получателями бюджетных средств

Пока административная ответственность действует только за нарушение условий предоставления средств из бюджета. Теперь она будет предусмотрена и за другие моменты — например, если компания, получившая деньги из бюджета, допустила ошибки в финансовой отчетности или несвоевременно передала документы для бухгалтерского учета.