Ковальчук рассказал об отличительных чертах трехлетнего бюджета России

«Отличительными чертами нового бюджета станут: финансирование новых национальных проектов, изменение налоговой нагрузки и формирование общего объема расходов строго в соответствии с бюджетным правилом», — указал государственный деятель.
Он также подчеркнул, что прогноз социально-экономического развития оптимистичен и соответствует задачам формирования российской экономики и достижения национальных целей.
По словам Ковальчука, больше всего средств на следующий год будет выделено на социальные и социально-инфраструктурные национальные проекты, такие как семья — 2,8 трлн рублей, инфраструктура для жизни — 1,1 трлн рублей, молодежь и дети — 460 млрд и продолжительная и активная жизнь — 370 млрд рублей.
«В совокупности на указанные цели в 2025 году будет направлено более 80% средств, предусмотренных на национальные проекты. Дефицит федерального бюджета прогнозируется в размере 1,2 трлн рублей и государственный долг составит на конец 2025 года сумму в 35,4 трлн рублей», — сказал глава СП.
Ранее, 7 октября, на слушаниях в Совете Федерации о параметрах проекта федерального бюджета РФ на ближайший трехлетний период Ковальчук заявил о прогнозируемых темпах роста российской экономики на 2,5−2,8% в год.
30 сентября правительство России внесло в Государственную думу проект бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Согласно документу, в 2025 году бюджетные доходы достигнут 40 трлн 296 млрд рублей, и это на 12% больше суммы 2024 года.
В конце августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в планах национальных проектов недопустимы проходные пункты для галочки без достижения реальных целей. Также он уточнил, что для реализации планов по развитию страны власти опираются на ситуацию в экономике, так как именно индустриальный, торговый, логистический и финансовый потенциал определяет бюджетные возможности государства.