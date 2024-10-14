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Ковальчук рассказал об отличительных чертах трехлетнего бюджета России

Новый бюджет России на ближайший трехлетний период имеет на несколько ключевых изменений. Подробнее об этом 14 октября рассказал председатель Счетной палаты Борис Ковальчук на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Источник: Shutterstock

«Отличительными чертами нового бюджета станут: финансирование новых национальных проектов, изменение налоговой нагрузки и формирование общего объема расходов строго в соответствии с бюджетным правилом», — указал государственный деятель.

Он также подчеркнул, что прогноз социально-экономического развития оптимистичен и соответствует задачам формирования российской экономики и достижения национальных целей.

По словам Ковальчука, больше всего средств на следующий год будет выделено на социальные и социально-инфраструктурные национальные проекты, такие как семья — 2,8 трлн рублей, инфраструктура для жизни — 1,1 трлн рублей, молодежь и дети — 460 млрд и продолжительная и активная жизнь — 370 млрд рублей.

«В совокупности на указанные цели в 2025 году будет направлено более 80% средств, предусмотренных на национальные проекты. Дефицит федерального бюджета прогнозируется в размере 1,2 трлн рублей и государственный долг составит на конец 2025 года сумму в 35,4 трлн рублей», — сказал глава СП.

Ранее, 7 октября, на слушаниях в Совете Федерации о параметрах проекта федерального бюджета РФ на ближайший трехлетний период Ковальчук заявил о прогнозируемых темпах роста российской экономики на 2,5−2,8% в год.

30 сентября правительство России внесло в Государственную думу проект бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Согласно документу, в 2025 году бюджетные доходы достигнут 40 трлн 296 млрд рублей, и это на 12% больше суммы 2024 года.

В конце августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в планах национальных проектов недопустимы проходные пункты для галочки без достижения реальных целей. Также он уточнил, что для реализации планов по развитию страны власти опираются на ситуацию в экономике, так как именно индустриальный, торговый, логистический и финансовый потенциал определяет бюджетные возможности государства.