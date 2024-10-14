Ковальчук рассказал об отличительных чертах трехлетнего бюджета России

В конце августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в планах национальных проектов недопустимы проходные пункты для галочки без достижения реальных целей. Также он уточнил, что для реализации планов по развитию страны власти опираются на ситуацию в экономике, так как именно индустриальный, торговый, логистический и финансовый потенциал определяет бюджетные возможности государства.