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Котяков рассказал о рекордно низкой безработице в России

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Ситуация на рынке труда остается стабильной, безработица держится на рекордно низком уровне — 2,4%, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Источник: © РИА Новости

«Ситуация на рынке труда сегодня является стабильной. Мы видим, что безработица держится на рекордно низких уровнях, это 2,4%. При этом в ряде сегментов экономики сформировался высокий спрос на работников, в первую очередь на представителей рабочих профессий», — сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Он отметил, что в условиях рекордно низкой безработицы несколько снижаются расходы на выплату пособия безработным, поэтому наращиваются объёмы финансирования других мероприятий.