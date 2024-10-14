Котяков рассказал о рекордно низкой безработице в России

«Ситуация на рынке труда сегодня является стабильной. Мы видим, что безработица держится на рекордно низких уровнях, это 2,4%. При этом в ряде сегментов экономики сформировался высокий спрос на работников, в первую очередь на представителей рабочих профессий», — сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.