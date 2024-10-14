Котяков предложил новую систему для привлечения мигрантов в Россию

Большинство россиян — 80% — считают, что в их регионах проживают слишком много мигрантов. Чаще всего иностранцев можно встретить в четырех сферах деятельности: транспорте и логистике (92%), автобизнесе (91%), безопасности (89%) и строительстве (85%). Адекватным количество трудовых мигрантов в стране считают 12% респондентов. Еще 4% опрошенных выразили мнение, что их могло бы быть и больше. В большинстве своем так считают IT-специалисты, а также работники из сферы маркетинга, розничной торговли, туризма, общепита и добычи сырья.