ФАС обязала МТС снизить тарифы и заплатить в бюджет 3 млрд руб

В конце августа ФАС возбудила дела в отношении операторов «МегаФон», «Билайн» и МТС из-за того, что они не выполнили предупреждение ведомства о прекращении взимания дополнительной платы с абонентов в Крыму. Как уточнили в службе, с 1 января 2024 года для операторов связи создали экономические условия для оказания своим абонентам услуг в Крыму и Севастополе без взимания дополнительных средств.