Экономисты оценили рынок отмывания денег в России в ₽2 трлн

Однако число зарегистрированных преступлений (к ним относятся как раскрытые, то есть расследованные, так и нет) было выше и достигло 1,947 млн, следует и данных МВД (.pdf). Авторы статьи ссылаются на ряд исследований, утверждающих, что фактическое число преступлений в России кратно превышает официальные данные — в частности, в литературе содержится оценка, что в 2023 году фактическая преступность была в 3,5 раза выше зарегистрированной. Приняв коэффициент 3,5 за основу, авторы взяли количество зарегистрированных предикатных преступлений (около 1,6 млн в 2023 году) и вывели оценку фактического количества таких преступлений — около 5,6 млн. Перемножив этот показатель и средний размер ущерба, они пришли к выводу, что совокупный объем преступных доходов, фактически полученный злоумышленниками в 2023 году, составил 4,1 трлн руб. (или 2,4% ВВП).