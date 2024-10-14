Директор ЦЭМИ РАН объяснил, чем не должна стать новая валюта БРИКС

«Про новую валюту БРИКС, считаю, пока говорить слишком рано, поскольку вопросов тут куда больше, чем ответов», — сказал он.
По его словам, «непонятно, что это будет за валюта, кто станет ее эмиссионным центром, в каких пропорциях каждая из стран будет участвовать в ее создании».
При этом, подчеркнул собеседник агентства, «одно ясно, что эта валюта не должна быть юанем номер 2». «К чему, впрочем, не стремится и сам Китай. Во всяком случае, с его стороны не видно серьезных попыток развивать свой юань как альтернативу доллару или евро», — заметил он.
Отвечая на вопрос о предстоящем в конце октября саммите БРИКС в Казани, Бахтизин заметил, что «нужно не только определиться с критериями приема в БРИКС новых членов, но и прописать те преференции, которые они получат в случае вступления в объединение».
«Относительно, например, торговых послаблений, возможности приобретать определенные товары без пошлин, обмена технологиями, свободного передвижения рабочей силы, безвизовых обменов специалистами, экспертами, студентами, преподавателями. БРИКС необходимо насыщать конкретным смыслом. Тогда альянс будет не только расти количественно, но и качественно развиваться. Ведь потенциал его огромен», — заключил директор ЦЭМИ РАН.