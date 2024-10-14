Директор ЦЭМИ РАН объяснил, чем не должна стать новая валюта БРИКС

При этом, подчеркнул собеседник агентства, «одно ясно, что эта валюта не должна быть юанем номер 2». «К чему, впрочем, не стремится и сам Китай. Во всяком случае, с его стороны не видно серьезных попыток развивать свой юань как альтернативу доллару или евро», — заметил он.