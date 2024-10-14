ЦБ оценил данные по инфляции в сентябре

«В целом цифры за месяц чуть выше, чем-то, что складывалось из отдельных неделек. В целом данные по инфляции за сентябрь подтверждают озабоченность, которая звучала в ходе сентябрьского совета директоров о том, что может требоваться дополнительная жесткость для устойчивого замедления инфляции, потому что пока она сохраняется высокой», — сообщил Заботкин в ответ на просьбу прокомментировать сентябрьские данные по инфляции.