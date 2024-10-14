Банки не планируют изменение ставок по вкладам до решения ЦБ

Максимальная ставка из опрошенных банков оказалась у Совкомбанка (повысил по срочным вкладам с 9 октября) — 24% при выполнении определенных условий. У Россельхозбанка ставка по вкладам после повышения 10 октября составила 22%. Ставка 21% доступна в банках ВТБ (по краткосрочным депозитам в рублях на 3−6 месяцев банк ее повысил 4 октября и по долгосрочным вкладам от 1 года — в конце сентября) и «Почта банке» (по вкладу «Добро пожаловать» на 9 месяцев повысил с 27 сентября, по краткосрочным вкладам на 6 месяцев — с 10 октября). Ставку 20,7% с 8 октября предлагает банк «Дом.РФ», 20,25% с 21 сентября — «Ренессанс банк», 19,5% — с 17 сентября «Абсолют банк» и с 1 октября — банк «Новиком». Также и у банка «Уралсиб» максимальная базовая ставка с 11 октября составила 19,5%. Банк «Зенит» повысил ставки по вкладам со 2 октября и максимальная теперь составляет 19,25%. Максимальные ставки у Т-Банка находятся на уровне 18,38% у непополняемых вкладов со 2 октября, у РНКБ (входит в группу ВТБ) максимальная ставка по вкладам составила 17,4%, последнее повышение было 19 сентября.