Аналитики оценили, когда Россия сможет занять 25% рынка СПГ

Согласно Энергостратегии до 2035 года, принятой в 2020 году, Россия нацелена производить 80−140 млн т СПГ в год в конце прогнозного периода (по оценкам Kept, 104−182 млрд куб. м). Заявленные на данный момент проекты соответствуют этому показателю, однако в «текущих условиях реализация большей части из них (65% мощностей) ожидается уже после 2030 года». Эксперты считают, что в новой Энергостратегии до 2050 года необходимо «более глубоко адаптировать целеполагание» и учесть актуальные вызовы и возможности отрасли. При этом в сентябре глава Минэнерго Сергей Цивилев сообщал, что в проекте нового стратегического плана сохранена задача достичь производства более 100 млн т СПГ в год через десять лет. Также власти неоднократно заявляли, что перед страной стоит задача — занять 20% на мировом рынке СПГ.