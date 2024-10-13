Россиянам назвали способы зарекомендовать себя перед арендодателем

По словам экспертов, рассказ о себе должен подчеркнуть ваши преимущества как арендатора. В таком своего рода сопроводительном письме стоит указать, чем вы занимаетесь в свободное время, какое хобби предпочитаете, кем вы работаете или на кого учитесь. Также можно описать свой характер и бытовые привычки. Например, отметить ваше отношение к порядку в доме, как часто планируется проводить регулярную и генеральную уборку в доме или нанимать клининг.