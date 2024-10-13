Россиянам назвали способы зарекомендовать себя перед арендодателем

О том, что рассказать о себе собственнику и как произвести хорошее впечатление, чтобы гарантированно заселиться в понравившуюся квартиру, рассказали «Известиям» 13 октября в сервисе «Яндекс Аренда».
«Сегодня поиск подходящей съемной недвижимости практически полностью проходит в цифровом формате, поэтому первым шагом в эффективной самопрезентации становится заполнение онлайн-анкеты — профиля со всей необходимой информацией о кандидате. В ней рекомендуется дать не только основные данные о себе — ФИО, возраст, профессию, — но и всю информацию, которая может заинтересовать собственника», — отметили в сервисе.
По словам экспертов, рассказ о себе должен подчеркнуть ваши преимущества как арендатора. В таком своего рода сопроводительном письме стоит указать, чем вы занимаетесь в свободное время, какое хобби предпочитаете, кем вы работаете или на кого учитесь. Также можно описать свой характер и бытовые привычки. Например, отметить ваше отношение к порядку в доме, как часто планируется проводить регулярную и генеральную уборку в доме или нанимать клининг.
Уточняется, что дополнительно в анкете можно прикрепить ссылки на социальные сети. Из них владелец квартиры подробнее узнает о ваших интересах, стиле жизни. Это позволит расположить арендодателя и далее выстраивать более свободный и комфортный диалог. Текст анкеты лучше сопроводить фотографией. Можно прикрепить как селфи, так и деловой снимок.
«По результатам нашего недавнего исследования, порядка 25% россиян полагают, что на рынке долгосрочной аренды сложно найти квартиру, в которой собственник разрешит жить с питомцем. В действительности же с подобной ситуацией сталкивался лишь каждый десятый респондент. На самом деле, многие арендодатели спокойно относятся к питомцам в квартире, особенно если понимают, что жилец будет за ними ухаживать, убирать и следить за сохранностью мебели и ремонта», — добавил руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.
Он дополнил, что, заполняя онлайн-анкету, очень важно учитывать этот момент: прикрепить фотографии домашнего животного и рассказать о нем. Например, о характере, поведении питомца, когда он остается один дома, прописать нанимаете ли вы для него ситтинг или заказываете регулярный выгул, пока находитесь на работе.
Ранее в сервисе «Яндекс Аренда» рассказали «Известиям» о том, что нужно сделать перед сдачей квартиры. Эксперты посоветовали проверить сантехнику и электрику, поставить всю необходимую мебель, добавить уют с помощью декора и вывезти лишние вещи.