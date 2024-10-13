По мнению эксперта, что «Россия адаптировалась к санкциям лучше, чем многие ожидали». Москве удалось эффективно справиться с последствиями санкций, несмотря на эффекты, которые от них ожидали страны Запада, в том числе: дестабилизация финансовой системы, нарушение международных цепочек поставок и снижение доходов от продажи природных ресурсов.
«Эффекта номер один удалось быстро избежать благодаря решительной политике российского Центробанка, который стабилизировал финансовую систему и подготовился к возможным западным санкциям несколькими годами ранее. Разрыва цепочек поставок также не произошло, отчасти потому, что Глобальный Юг и Китай не поддерживают санкции, а отчасти из-за невероятной креативности российских компаний, которые делают все возможное для выстраивания новых цепочек поставок. Россия является настолько крупным поставщиком сырья, что полностью исключить ее из мирового трафика невозможно», — объяснил эксперт.
Отвечая на вопрос о причинах экономической стабильности России, аналитик признал, что страна проводит эффективную экономическую политику в текущей ситуации и инвестирует большие деньги в производство и инфраструктуру, отвергнув, при этом, тезис о том, что это стало возможным только благодаря введению военной экономики.
«В прошлом году в Москве было построено больше станций метро, чем когда-либо за долгое время. Это не военная экономика», — ответил он.
В июле деловая газета Handesblatt выпустила материал, в котором указала на нереалистичность ожиданий относительно эффективности санкций, а также предлагала признать политику ограничений провальной.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.