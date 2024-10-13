Что будет с ключевой ставкой в 2024 году и как она повлияет на инвестиции

Банк России 13 сентября повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 19,00% годовых. Решение было принято в связи с сохранением высокого инфляционного давления.
«Инфляция складывается выше июльского прогноза из-за повышенного внутреннего спроса, который поддерживается ростом доходов населения, бюджетными стимулами и собственными сбережениями компаний, на фоне нарастания ограничений со стороны предложения», — говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики».
За период с 1 по 7 октября 2024 года инфляция замедлилась до 0,14% и составила 8,52% год к году, по данным Росстата.
Инфляционные ожидания россиян в сентябре также снизились до 12,5%, следует из результатов опроса «инФОМ», проведенного по заказу Центробанка. До этого показатель рос четыре месяца подряд и в августе достиг отметки 12,9%, что стало максимумом с начала года.
Совет директоров Банка России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, подтвердил зампред ЦБ Алексей Заботкин в рамках заседания рабочей группы в Госдуме в начале октября. «То, что инфляция до сих пор выше 4%, показывает то, что нам надо было действовать более решительно и ужесточать денежно-кредитную политику раньше и быстрее», — приводит цитату Заботкина «Интерфакс».
Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 25 октября 2024 года.
Повышение ключевой ставки началось в июле 2023 года, и с тех пор ее значение выросло более чем в два с половиной раза — с 7,5% до 19%. Главными причинами ужесточения денежно-кредитной политики были слабый курс рубля и высокий уровень инфляции.
«РБК Инвестиции» опросили экспертов и узнали, какую ключевую ставку они ждут в октябре и до конца 2024 года, а также как уровень ставки повлияет на акции, облигации, вклады и кредиты.
Что будет с ключевой ставкой в октябре 2024 года
Cтарший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк считает, что Центробанк на заседании 25 октября повысит ключевую ставку до 20−21%.
Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая прогнозирует повышение ставки ЦБ до 20% на заседании 25 октября, исходя из июльского макропрогноза и жесткого сигнала регулятора по итогам сентябрьского заседания. «Сейчас к этому добавляется отсутствие ожидавшегося Банком России замедления инфляции, вследствие чего ЦБ уже признает, что инфляция по итогам года вероятно сложится выше его действующего прогноза 6,5−7%», — объясняет она.
Ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева также отмечает, что проинфляционными факторами выступят повышение утилизационного сбора с 1 октября, а также заметное ослабление курса рубля. «Мы полагаем, что Банк России повысит ставку до 20% на заседании 25 октября и будет сохранять “ястребиный” взгляд на монетарные условия в экономике», — прогнозирует Пырьева.
Главный инвестиционный консультант «ВЕЛЕС Капитал» Дмитрий Сергеев также считает, что Центробанк может принять решение о повышении ставки до 20%, чтобы абсорбировать излишнюю денежную массу на депозиты. «По данным ЦБ, денежный агрегат М2 с начала 2024 года вырос на 19,4% в годовых до 108,2 трлн, что выше чем текущая ставка 19%», — приводит цифры эксперт.
По мнению эксперта, чтобы бороться с инфляцией, необходимо не повышать ставку, а бороться с ростом денежной массы. Однако, по словам Сергеева, это вынужденная мера в текущей ситуации, поэтому рост денежной массы давит и на потребительский рынок, и на рынок жилья, где цены не снижаются.
Что будет влиять на решения ЦБ по ключевой ставке в 2024 году
Эксперты, опрошенные «РБК Инвестициями», прогнозируют одно или даже несколько повышений ключевой ставки до конца этого года. Одним из главных факторов жесткой денежно-кредитной политики, по мнению аналитиков, будет сохраняющийся высокий уровень инфляции.
Текущий уровень роста цен существенно выше прогноза ЦБ по инфляции на конец этого года 6,5−7% и на конец следующего года — 4,0−4,5%, поэтому Банк России, вероятно, выберет более высокую траекторию ключевой ставки, чем ожидалось ранее, отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. «Мы повысили прогноз по инфляции на конец этого года до 7,8% и на конец следующего года — до 5,5%», — приводит цифры эксперт.
Одним из главных факторов высокой инфляции, по мнению Васильева, выступает крайне дефицитный рынок труда и, как следствие, быстрый рост зарплат, который опережает производительность труда. Среди прочих факторов высокой инфляции Ольга Беленькая называет заметное ослабление курса рубля, высокие темпы роста корпоративного кредитования, расширение дефицита бюджета России на 2024 год и индексацию тарифов в 2025 году более высокими темпами, чем ожидалось. «В конечном итоге решение ЦБ будет определяться выходящими экономическими данными и обновленным по итогам октябрьского заседания макропрогнозом», — считает эксперт.
Повышенная индексация тарифов может привести и ко вторичным эффектам — росту инфляционных ожиданий бизнеса, который будет ориентироваться на более высокие значения при назначении отпускных цен на собственную продукцию, отмечает Наталья Ващелюк из УК «Первая».
Наталия Пырьева добавляет, что за девять месяцев расходы бюджета составили ₽26,1 трлн, а по итогам года общие расходы прогнозируются на уровне ₽39,4 трлн, то есть на октябрь—декабрь придется ₽13,3 трлн или почти 34% от годового размера, что заметно усилит инфляционное давление.
30 сентября Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на трехлетку — 2025 год и плановый период 2026—2027 годов. Исполнение бюджета ожидается с дефицитом на уровне 0,5% ВВП в 2025 году, 0,9% ВВП в 2026 году и 1,1% в 2027 году. Доходы бюджета в 2025 году составят ₽40,3 трлн, в 2026 году — ₽41,8 трлн, в 2027-м — ₽43,2 трлн. Расходы запланированы на уровне ₽41,5 трлн, ₽44 трлн — в 2026 году, ₽45,9 трлн — в 2027-м.
Какая ключевая ставка будет до конца 2024 года: прогнозы экспертов
Михаил Васильев ожидает, что на ближайших заседаниях Банк России повысит ключевую ставку до 22% с текущего уровня в 19%. Эксперт видит три основных сценария динамики движения ставки, которые представляются примерно равновероятными.
- Банк России повысит ставку на 100 б.п. в октябре, до 20%, на 100 б.п. в декабре, до 21%, на 100 б.п. в феврале до 22%.
- ЦБ повысит ставку на 100 б.п. в октябре до 20% и на 200 б.п. в декабре до 22%.
- ЦБ повысит ставку на 200 б.п. в октябре до 21% и на 100 б.п. в декабре до 22%.
Наталья Ващелюк считает, что после возможного повышения ставки в октябре до 20−21%, регулятор может пойти еще на одно ужесточение в декабре — до 22% и будет удерживать ставку на этом уровне до второго квартала следующего года.
К концу 2025 года ключевая ставка может опуститься до 16% при соблюдении параметров проекта бюджета: «Более раннее и/или более активное снижение ставки возможно при быстром уверенном замедлении роста цен или улучшении геополитической ситуации и снижении давления на рынок труда, бюджет и немонетарные факторы инфляции. Напротив, при дальнейшем усилении геополитической напряженности, росте дефицита бюджета и увеличении давления на рынок труда не исключаем дальнейшее повышение ключевой ставки до 25%», — прогнозирует Ващелюк.
Наталия Пырьева считает, что ЦБ будет сохранять «ястребиный» взгляд и после возможного повышения ставки в октябре до 20% будет удерживать ее на высоком уровне в первой половине 2025 года. «Вместе с тем, мы не ожидаем повышения ставки выше 20%, поскольку темпы роста потребительских цен могут замедлиться в силу высокой базы прошлого года. Кроме того, экономике необходимо время для адаптации под новые условия денежно-кредитной политики, чтобы регулятор смог оценить достаточность или недостаточность своих действий», — отмечает эксперт.
Ольга Беленькая также считает, что в октябре ставка будет повышена до 20% годовых и сохранится на этом уровне до конца года. Однако эксперт не исключает и более сильного повышения, например, до 21%.
Дмитрий Сергеев считает, что ключевая ставка в конце 2024 года будет 20% с возможным риском дальнейшего повышения.
Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», к.э.н. Олег Абелев прогнозирует уровень ключевой ставки на конец года от 19% до 20% годовых. По словам эксперта, комментарии о смягчении денежно-кредитной политики от регулятора будут и в этом году, однако это мало вероятно.
Что будет с курсом рубля
Решение по ключевой ставке ЦБ не оказывает краткосрочного влияния на текущую динамику курса рубля, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По мнению эксперта, ужесточение монетарной политики нивелируется изолированностью российского валютного и долгового рынка от иностранных портфельных инвестиций. «В прежние годы на повышение ставки рубль почти сразу откликался укреплением. Сейчас уровень ставки среднесрочно влияет на внутренний потребительский спрос, и в том числе на импорт. При этом процессы переноса повышения ставки в изменение внутреннего спроса происходят небыстро, это занимает месяцы, а то и кварталы», — объясняет эксперт.
Михаил Васильев из Совкомбанка считает, что высокая ключевая ставка будет оказывать поддержку курсу рубля. Эксперт отмечает, что в ожидании роста ставки банки уже поднимают ставки по депозитам, что делает еще более привлекательными сбережения в рублях. Кроме того, возросшие ставки по кредитам будут снижать потребительский спрос и спрос на импорт, добавляет эксперт. «В этом квартале мы ждем средний курс рубля на уровне ₽93 за доллар, ₽103 за евро, ₽13,3 за юань. При этом риски, на наш взгляд, смещены в сторону более слабого курса рубля», — прогнозирует Васильев.
Наталия Пырьева также отмечает, что высокие ставки в экономике традиционно позитивный фактор для курса рубля, поскольку они формируют высокие доходности по рублевым активам и повышают их инвестиционную привлекательность. Однако эксперт отмечает, что уровень ключевой ставки не играет основную роль в направлении динамики курса рубля.
Несмотря на рост привлекательности рублевых сбережений, статистика Центробанка за август показала, что даже в условиях повышенных уровней ставок россияне резко увеличили покупку валюты, обращает внимание Александр Потавин. «Объем чистых покупок иностранной валюты увеличился в 2,5 раза по сравнению с июлем — до ₽98,1 млрд. Что было вполне логично, ведь курс доллара в начале августа опускался до ₽86, а в первой половине октября USD/RUB подскочил до ₽97,2. Дальнейшее повышение ставки ЦБ до 20% продолжит сдерживать избыточную рублевую массу от спекулятивного перетока на валютный рынок», — считает эксперт.
В сентябре россияне впервые с августа прошлого года перешли к продажам валюты. За месяц нетто-продажа валюты (продажи за вычетом покупок) населением составила ₽55 млрд, свидетельствуют данные Центробанка. В предыдущий раз подобная ситуация наблюдалась в августе 2023 года, когда сумма нетто-продажи составила ₽6,7 млрд. После этого более года россияне покупали валюты больше, чем продавали.
Что будет с рынком акций
После повышения ставки до 19% на сентябрьском заседании рынок акций «воспрял духом» и показал заметное восстановление, на фоне ожиданий по повышению ставки сразу до 20%, обращает внимание Наталия Пырьева. Эксперт предполагает, что потенциальное повышение ставки до 20% в дальнейшем также учтено в рыночных ценах. «Однако для продолжения роста необходимы драйверы, ими могут стать промежуточные дивиденды, сильные финансовые результаты за третий квартал, сочетание слабого рубля и дорогой нефти», — отмечает Пырьева из «Цифра Брокер».
В то же время отмена дивидендов, заметное ухудшение финансовых результатов компаний по широкому спектру отраслей могут негативно сказаться на рыночной конъюнктуре. «На данный момент отсутствуют, как видимые драйверы для роста, так и причины для снижения, поэтому мы видим консолидацию вблизи поддержки на 2800 пунктов. В дальнейшем диапазон колебаний может расшириться до 2500−3000 п.», — считает она.
Михаил Васильев в свою очередь видит негативные последствия жесткой монетарной политике для рынка акций. Эксперт отмечает, что относительная привлекательность облигаций, депозитов и других инструментов с фиксированной доходностью еще больше возрастет в сравнении с акциями. При ключевой ставке 22% многие относительно безрисковые инструменты будут давать доходность 23−24%, объясняет он. Кроме того, повышение ключевой ставки приведет к росту процентных расходов и снижению прибылей компаний. «Тем не менее, на рынке акций останутся некоторые имена, которые будут демонстрировать рост прибыли. Как правило, это те, у кого вместо долга — накопленная кеш-позиция, а также некоторые финансовые институты, которые выиграют от роста ставки», — считает Васильев.
Наталья Малых из «Финама» считает, что долларовый индекс РТС в большей степени испытывал влияние от высоких ставок и пока «лежит на дне», в то время как рублевый индекс Мосбиржи чувствует себя получше из-за обесценения рубля. «Около ⅔ его компаний имеют валютную выручку, и индекс поднялся на 5% с конца августа в основном за счет этой тенденции, в то время как индекс РТС потерял 1%», — приводит значения динамики рынка эксперт. Малых до конца года ожидает восстановления индекса Мосбиржи до 3100−3150 пунктов. «Помимо ослабления рубля интерес к акциям должны поддержать промежуточные дивиденды, рост экономики, по-прежнему неплохие ожидания по корпоративным прибылям», — добавляет она.
Дмитрий Сергеев из «ВЕЛЕС Капитал» полагает, что динамика широкого рынка акций до конца 2024-ого будет сдержанной. «Думаем, что инвесторы захотят “поставить крупные деньги на стол” не ранее февраля 2025 года, когда будут вырисовываться дивиденды компаний за 2024 года, не ранее», — прогнозирует эксперт.
Что будет с долговым рынком
Несмотря на высокие ставки в экономике долговой рынок динамично развивается, и эмитенты активно размещают облигации с переменным купоном, отмечает Дмитрий Сергеев. По мнению эксперта, длинные ОФЗ и облигации с постоянным купоном останутся под давлением продавцов до конца 2024 года.
В то же время ожидания повышения ставки негативно сказывается на ценах долгового рынка. «Доходности как гособлигаций, так и бумаг корпоративных заемщиков достигают рекордных пиковых уровней и расти не перестают. Наиболее вероятно появление позитивной динамики или хотя бы плато только к тому моменту, когда уже ЦБ начнет давать сигналы о последующем смягчении денежно-кредитной политики», — прогнозирует аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов.
В начале октября Минфин разместил выпуск ОФЗ с постоянным купоном (ПД) 26245 с датой погашения в сентябре 2035 года, доходность которого составила рекордные 16,65%. Среди бумаг с постоянным купоном и сроком размещения свыше десяти лет доходность выросла до исторического максимума (с момента начала ведения статистики в 2015 году).
Индекс государственных облигаций Московской биржи (RGBI) опустился ниже отметки 100 пунктов. Это стало минимум для бенчмарка за более чем два с половиной года. По состоянию на 11 октября индекс гособлигаций так и не преодолел отметку 100 пунктов, свидетельствуют данные Мосбиржи.
В то же время, Минфин по-прежнему рассчитывает выполнить годовой план заимствований в размере ₽3,3 трлн, заявлял журналистам замглавы ведомства Владимир Колычев. За первые девять месяцев Минфин разместил ОФЗ на сумму почти ₽2 трлн по номиналу, что составляет чуть больше 60% от плановых показателей на этот период.
Текущие уровни доходностей на долговом рынке уже могут дисконтировать ключевую ставку на уровне 20%, поэтому потенциальное повышение ставки может быть также учтено рынком, считает Наталия Пырьева. Тем не менее эксперт не исключает, что рост доходностей может продолжиться, пока не станет ясно, что Банк России вышел на плато в текущем цикле повышения ставок. «Мы полагаем, что это произойдет в перспективе до конца года. И, как следствие, предполагаем стабилизацию на долговом рынке», — добавляет Пырьева.
Никита Бороданов также обращает внимание на историческую динамику в декабре, когда происходит большой объем первичных размещений, который может негативно сказаться на позитивной динамике рынка. Эксперт ожидает появление постоянной позитивной динамики на рынке долга ближе к первому кварталу 2025 года.
В условиях высокой ключевой ставки привлекательной идеей для инвесторов по-прежнему остаются облигации с плавающим купоном (флоатеры). Эксперт выбирает ликвидные государственные ОФЗ-ПК с текущим купоном 18,5−19% (ОФЗ-ПК 29014), а также более доходные корпоративные флоатеры с купонами 20−22%.
Что будет с банковскими вкладами
По прогнозам банка ВТБ, при росте ключевой ставки до конца года доходность по накопительным продуктам будет также увеличиваться. «Также мы не исключаем дальнейшего повышения ставок по депозитам и накопительным счетам в разгар высокого сезона — во второй половине 4-ого квартала» — предположили в пресс-службе.
Средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. составляет 15,55% годовых, по данным ежедневного индекса FRG100 на 11 октября 2024 года. Это максимальное значение индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года.
По данным на 11 октября, согласно индексу доходности вкладов платформы «Финуслуги», который оценивает динамику ставок топ-50 банков по размеру депозитного портфеля, по вкладам от ₽100 тыс. предлагались следующие средние ставки в зависимости от срока:
на три месяца — 17,63%;
на шесть месяцев — 18,73%;
на год — 18,01.
Уже сейчас банки готовятся к повышению ключевой ставки до 20% и поднимают свои ставки по вкладам, отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко. «Если на заседании в октябре ЦБ повысит ключевую до 20%, и даст сигнал о возможности дальнейшего ужесточения ДКП, то рост депозитных ставок усилится», — пояснил он.
Ставки по вкладам могут еще подрасти до конца года, вслед за ключевой, сообщила главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. «Мы полагаем, что Банк России продолжит ужесточение политики и может повысить ключевую ставку до 22% до конца года. По мере дальнейшего ужесточения политики ЦБ средние ставки по вкладам могут также вырасти до 22%», — пояснила Землянова.
Богдан Зварич, главный аналитик Банки.ру, также видит некоторый потенциал для роста у ставок по вкладам до конца года. По его мнению, если ключевая ставка поднимется до 20%, то это умеренно отразится на ставках по депозитам. «Возможен их рост в среднем на 0,3−0,5 п.п. Это вызвано тем, что часть кредитных организаций заранее заложила такой сценарий в свою процентную политику. Если же регулятор повысит ставку выше отметки 20%, реакция кредитных организаций, на наш взгляд, будет более существенная — в этом случае возможен подъем ставок по вкладам в среднем на 1−1,5 п.п.», — привел совй прогноз Зварич.
По данным Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам в третьей декаде сентября в топ-10 банках выросла до 18,71% годовых.
Что будет с кредитами и ипотекой
В розничном кредитовании виден тренд на охлаждение рынка, считают в Банке «ДОМ.РФ». В случае дальнейшего повышения ключевой ставки стоимость розничных кредитов также будет расти, в части стандартных рыночных ипотечных продуктов без господдержки и потребительских кредитов, добавила Дарья Морозова.
Драйвером изменения ставок по ипотеке может стать станет анонсированное Банком России послабление, в соответствии с которым банки до 31 марта смогут не соблюдать ограничения по верхней границе ПСК, — предположила руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова.
Пока ставки по рыночной ипотеке останутся на заградительных уровнях, считает Юрий Кравченко. «До появления хотя бы первых сигналов о возможности смягчения процентной политики ЦБ снижения рыночных ставок по ипотеке не произойдет. Банки и застройщики будут искать альтернативные варианты привлечения клиентов и кредитования, сокращая размер ежемесячного платежа за счет ухудшения других параметров сделки», — предположил он.
Согласно данным аналитического центра «Дом.РФ», средняя ставка в топ-20 ипотечных банков на 4 октября 2024 года:
на вторичное жилье — 22,34% (+0,66 п.п. к предыдущей неделе);
на новостройки — 22,33% (+0,57 п.п.);
на семейную ипотеку — 6% (без изменений).
В «Финуслугах» рассказали, что ставки по кредитам меняются в диапазоне от −0,5 до +0,5 п.п. от недели к неделе ввиду изменений ставок у топовых банков.
Стоимость кредита, скорее всего, еще будет расти. В августе ставки по кредитам населению выросли до 27% на короткий срок и до 19,3% на длинный срок, по кредитам компаниям — до 19% и 15,2%, соответственно, сообщили в Совкомбанке. «С учетом наших ожиданий по дальнейшей динамике ключевой ставки, ставки по коротким кредитам могут подрасти. Длинные ставки менее чувствительны к изменению ключевой, реакция в них, вероятно, будет минимальна», — пояснила Землянова.
Ставки по розничным кредитам будут сохраняться на запредельных уровнях, как минимум до середины 2025 года, когда ЦБ сможет перейти к циклу смягчения ДКП, считает Инна Солдатенкова. «Мы видим, что ряд банков в преддверии ожидаемого повышения ключевой ставки в октябре уже скорректировали условия своих тарифных линеек, и ожидаем, что на фоне повышения ключевой ставки этот тренд сохранится», — добавила она.
В Сбербанке увидели, что рынок потребительского кредитования снижается и по итогам сентября рынок новых выдач может снизиться более чем на 30%. «Снижение началось с конца августа и усилилось в течение сентября. Но все еще остается на уровне рентабельности для бизнеса», — сообщил директор департамента «Занять и сберегать» Сергей Широков.
Снижение связано с ужесточением регулирования в части повышения макропруденциальных надбавок к риску с 1 сентября, а также ростом стоимости фондирования на фоне роста стоимости доходности ОФЗ и увеличения ключевой ставки Банка России, добавили в «Сбере».
Охлаждение в кредитовании подтверждаются данными аналитического материала ЦБ о влиянии денежно-кредитной политики. «Высокие кредитные ставки и ужесточение макропруденциальных мер сдерживали кредитную активность в розничном сегменте», —сказано в документе.
По оценке регулятора, в августе заметно выросли ставки по авто- и потребительским кредитам, а также некоторое повышение ставок в первичном сегменте ипотечного рынка могут свидетельствовать о постепенной подстройке ценообразования кредитной розницы под осуществленное ужесточение ДКП и связанное с ним удорожание фондирования банков.
Средняя ставка по кредитам в топ-20 банков составляет 28,74% годовых, согласно индексу аналитического центра «Финуслуг» на 11 октября. Индекс снизился по сравнению с показателем на 3 октября на 0,64 п.п.
В «Финуслугах» сообщили, что средняя ставка по необеспеченным кредитам снизилась на 0,97 п.п. и составляет 30,07%, по залоговым кредитам средняя ставка выросла на 0,29 п.п. и составляет 26,34%. «Самые низкие средние ставки по кредитам наличными с залогом и без залога — 21,89% и 19,9% соответственно. Самая высокая средняя ставка по необеспеченным кредитам у 38,54%», — добавили аналитики.