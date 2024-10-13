Что будет с ключевой ставкой в 2024 году и как она повлияет на инвестиции

Богдан Зварич, главный аналитик Банки.ру, также видит некоторый потенциал для роста у ставок по вкладам до конца года. По его мнению, если ключевая ставка поднимется до 20%, то это умеренно отразится на ставках по депозитам. «Возможен их рост в среднем на 0,3−0,5 п.п. Это вызвано тем, что часть кредитных организаций заранее заложила такой сценарий в свою процентную политику. Если же регулятор повысит ставку выше отметки 20%, реакция кредитных организаций, на наш взгляд, будет более существенная — в этом случае возможен подъем ставок по вкладам в среднем на 1−1,5 п.п.», — привел совй прогноз Зварич.