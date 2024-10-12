В ВТБ назвали способ победить инфляцию в стране

«Победа над инфляцией в России — это кросс-функциональная задача. Только ЦБ ее не достигнуть или достигнуть с этим очень высоким уровнем процентных ставок надолго… Я бы приветствовал, если где-то на уровне президента и администрации президента по согласованному алгоритму провозгласили бы регулярный совещательный орган по инфляции», — сказал Пьянов в эфире телеканала «Россия 24».
В качестве примера он привел форму проектного комитета в банке, который может быть создан, если в банке есть «кросс-функциональная область» на «пересечении» нескольких подразделений, например финансов, ИТ, юристов. Также он упомянул как пример и штабы по строительству дорог.
«Хуснуллин (вице-премьер России Марат Хуснуллин — ред.) же проводит штабы по стройке дорог… По сути, я думаю, все заинтересованы, чтобы победа над инфляцией произошла быстрее и с меньшими процентными ставками… Хотите помочь, хотите быстрее победы над инфляцией с меньшими процентными ставками, (тогда — ред.) мне нужна помощь от бюджета, мне нужна помощь от ФАС, мне нужна помощь от регуляторов других отраслей соответственно, и давайте соберем своего рода совет экономической безопасности», — добавил он.