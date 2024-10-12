Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»

В сентябре Бакальчука задержали после стрельбы у офиса Wildberries в центре Москвы, в результате которой, по данным СК, семь человек пострадали, двое погибли. В Wildberries заявляли, что огонь первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие бизнесмена. Сам он говорил, что пришел на переговоры, но и его супруга, и компания это опровергли. Басманный суд арестовал в рамках дела 30 человек, еще 19 назначены административные аресты за неповиновение полиции. Бакальчук оказался дома на следующий день после задержания.